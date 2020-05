l tiempo es un parámetro exacto en la ciencia y en la música: esa misteriosa forma del tiempo , como la define Borges en su Otro Poema de los dones. Pero en lo cotidiano el tiempo es experiencia subjetiva. Este año se fue volando , decimos, o el viaje se me hizo eterno . Así, en las vacaciones el tiempo pasa rápido y en el encierro de cuarentena las horas pasan lentas.

Los dinosaurios, por ejemplo, habitaron la Tierra por un tiempo muchísimo mayor del que nosotros hemos estado en ella (150 millones de años, que equivalen a cuatro días del calendario cósmico de Carl Sagan) y desaparecieron sobre todo por antieconómicos; el planeta no pudo sostenerlos como no podrá hacerlo con los humanos si no cambiamos valores y conductas. Pero si logramos que niños y jóvenes lo comprendan, tal vez logren salvar al planeta y su permanencia en él. Sabia virtud de conocer el tiempo, escribió el poeta tlalpeño Renato Leduc. Mientras que el sevillano Antonio Machado nos regaló este juego de tiempo y lenguaje: Hoy es siempre todavía. Y un filósofo anónimo recuerda claramente por ahí que Somos instantes.

