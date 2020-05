E

n Japón prevén que bajará la natalidad a pesar del largo encierro que han vivido las parejas. Ya tenía un casi nulo crecimiento poblacional. No quieren traer bebés a un mundo tan incierto. Sin embargo, el Fondo de la Población de la ONU advierte que habrá 7 millones de embarazos no deseados en el planeta a lo largo del confinamiento. ¿Qué ocurrirá en México? Este fue el tema del sondeo de opinión de esta semana. Las respuestas están muy divididas (ver gráfica).

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 742 personas. En Twitter, 202; en El Foro México, 449, y en Facebook, 91. Algunas opiniones:

Twitter

Lo más posible es que aumente (la población) sobre todo en las comunidades más vulnerables sin acceso a los anticonceptivos.

@PatriciaMargo /Guadalajara

Todavía vivimos con el yugo de las creencias religiosas, lo que Dios quiera .

@LuisR /CDMX

Mientras no se haga una campaña integral de planificación familiar, difícilmente se logrará un control positivo de natalidad. Ojalá sea un tema de salud pública. Nos hace mucha falta desde hace mucho tiempo.

@yosoygaby /CDMX

Facebook

Afortunadamente para las parejas que tienen una relación sana, la sexualidad es una manera de amarse y de complementarse. Por lo tanto, creo que más bien va a aumentar el nivel de natalidad.

Sergio Rivas Pérez/CDMX

En México, desgraciadamente estamos llenos de machitos, sin importar la condición social o cultural. Muchas mujeres son violentadas y obligadas a tener relaciones sexuales.

Mónica Morales/CDMX

Depende de la cultura y conciencia, y ya observamos que aquí en México la mayoría de las personas no la tienen. La gente tiene que tener hijos sólo para lo que le alcance. Con una buena calidad de vida, tiempo y amor.

Marlene López/CDMX

Tristemente, la mayoría de los mexicanos no está preocupada por el control natal, debe haber muchas razones, algunas entendibles, otras no tanto, pero no son capaces de ver más allá de ellos mismos, de su propio egoísmo, ver que no son tiempos de engendrar otro ser humano hasta no ver que se estabilice esta pandemia, o de darse cuenta en la plaga que se ha convertido el ser humano para el planeta.