Lo que el consejero presidente del INE expresó fue: me gusta-ría decir algo sobre la pregunta ¿las elecciones deben ser pospuestas por la pandemia? No podemos poner en contradicción dos derechos fundamentales: los políticos que tenemos para elegir a nuestras autoridades, por un lado, y el derecho a la salud, por otro. ¿Se puede combinar el ejercicio de estos ambos? la respuesta es no. No pospongamos las elecciones, aunque como expliqué, en México tendríamos que tener comicios en dos semanas (Hidalgo y Coahuila), pero por ahora estamos en el pico de la pandemia, así que realizar las elecciones en este momento no sería posible. Es decir, si podemos garantizar ambos derechos, entonces no pospongamos comicios, pero si una elección trae consigo un peligro contra la salud co-mo un derecho fundamental, no sería una buena decisión mantener esa elección. Es la lógica de construir confianza en la democracia, es decir, no podemos imponer ésta en contra del derecho a la salud, así que si es necesario posponer elecciones, pues que se pospongan .

Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social del INE

Contra amenazas a docentes en el IPN

El pasado 18 de mayo Mario Duana Espin, director de Asuntos Jurídicos del IPN, emitió el oficio DAJ-DSL-02-20/0628, donde con muy poco tacto nos anunció a los profesores que de no cumplir con la enseñanza a distancia se procedería a realizar descuentos en nuestros salarios, e incluso que nos podíamos hacer acreedores a el despido.

En los tiempos que corremos por la pandemia, esta amenaza es inaceptable, como inaceptable es que como profesionales de la enseñanza no busquemos atender a nuestros alumnos por los medios a nuestro alcance.

Cierto es que el reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN que nos rige, no especifica que en caso de pandemia los profesores tenemos que acondicionar nuestra enseñanza a distancia, pero debemos comprender que este momento es excepcional y como profesionales debemos adaptar nuestra enseñanza, y una vez que pase la contingencia sanitaria volveremos a laborar en las condiciones pactadas.

El IPN está haciendo lo propio, ¿acaso está contemplado en el reglamento que el instituto nos pagaría nuestro salario sin asistir a trabajar en caso de pandemia?

Nuestra institución merece que le demos todo el apoyo posible y así como no permitiremos que se agreda laboralmente a ningún profesor politécnico, tampoco admitiremos que se escuden en el reglamento para no intentar atender a sus estudiantes.

Francisco Muñoz Apreza