Yolanda Chio y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 28

Con 30 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley de Educación para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, llamada ley antiaborto .

La modificación fue impulsada por el legislador sin partido Juan Carlos Leal y aprobada por la mayoría panista, pese a existir una controversia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuesta por la legisladora independiente Claudia Tapia.

Sólo pedíamos ampliar el rango para la inclusión, nuestra propuesta estaba un poquito más enfocada a personas con Síndrome de Down , explicó Leal.

Puntualizo que se incluyó un tema en el cual se concientiza en el tema de la vida y no tiene nada de inconstitucional. Se modifican varios artículos de la Ley de Educación, nada más mencionamos que a los alumnos se les debe de concientizar en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no se reforma ninguna cuestión educativa, queremos que se imparta algo más de educación, no tiene nada que ver con la cuestión de las materias .

Explicó que con las reformas aprobadas se reforma el artículo 7 de la Ley de Educación, por lo que ahora se establece que la enseñanza impartida por el estado y los particulares con autorización oficial, promuevan el respeto a la vida.