En el primer capítulo del podcast estuvieron la directora Alejandra Márquez y Penny Oliva, crítica de cine, quienes abrieron la conversación con la pregunta ¿qué es el lenguaje cinematográfico?, desde la perspectiva de un lenguaje feminista.

En https://www.yaeshoramx.org se sostiene: Nos dirigimos a ti, mujer trabajando en el cine: Si alguna vez te has enfrentado con algún tipo de acoso o violencia sexual solo por hacer tu trabajo: no estás sola, estamos juntas; si has recibido un trato laboral injustificado por tu género o si has sentido miedo de que tu carrera pudiera verse afectada y te has tenido que quedar callada: no estás sola, estamos juntas .

La invitación es a quienes “quieran unirse a esta conversación escuchen el podcast y colaboren ya sea a través de comentarios en ese espacio o a través de contribuciones al correo [email protected], las cuales serían retomadas para los siguientes capítulos”.