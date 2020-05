Eso lo podríamos haber arreglado alrededor de una mesa de gente... ya no digo inteligente, razonablemente inteligente, que podamos de alguna manera llegar a una conclusión más efectiva.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, dijo que no se deben hacer cambios a las reglas que ya existen, pues afectan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

El dirigente destacó que los miembros del Business Roundtable, organismo similar al CCE pero de Estados Unidos, le han manifestado su preocupación por lo que se está haciendo en México en materia de legalidad.

Resaltó que existe un marco legal vigente, por lo que no se deben cambiar las cosas por una vía fácil. Hay que convencer a todas estas personas de que no se puede. Si estas acciones se quieren hacer en el futuro, hagamos lo que queramos, pero no en lo que ya está establecido , enfatizó.

Por otra parte, Salazar Lomelín dijo que México debe aprovechar el enfrentamiento comercial de Estados Unidos con China, pero para lograrlo, añadió, es necesario incrementar el contenido nacional.