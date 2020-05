Reuters y Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 21

Las empresas de energía renovable en México deberían pagar parte del costo para asegurar el flujo continuo en la red eléctrica, manifestó el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, mientras se debate el futuro de esta industria privada en el país.

En entrevista con Reuters, aseveró que tiene la instrucción presidencial de que la compañía estatal siga generando al menos 54 por ciento del consumo eléctrico en el país.

Subrayó que la CFE favorece una energía más limpia y buscará reducir todavía más el uso de combustóleo como fuente importante de generación.

No lo pagan las eólicas y las fotovoltaicas, no pagan a la CFE el respaldo , dijo el funcionario, refiriéndose al costo de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, mayormente gas natural, para garantizar un flujo ininterrumpido a la red. Eso no lo puedo permitir , enfatizó.

Bartlett aseguró que el gobierno mexicano no pretende restaurar el monopolio eléctrico estatal, pero busca que la CFE sea una empresa poderosa .

El mes pasado el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), órgano regulador de la red eléctrica en México, emitió un fallo, respaldado por Bartlett, que impedía que docenas de nuevas plantas de energía renovable se conectaran al sistema.

El Cenace citó la emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus como justificación, argumentando que la naturaleza intermitente de la energía eólica y solar no es consistente con garantizar un suministro constante del servicio.

Por su parte, la Secretaría de Energía publicó el viernes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, que fue dado a conocer por el Cenace el pasado 29 de abril.