Sábado 23 de mayo de 2020, p. a11

La incertidumbre (por el coronavirus) nos está matando un poco a todos; nos está minando la moral , manifestó el tenista español Feliciano López, jugador en activo y dirigente del torneo Masters 1000 de Madrid, que debía iniciar el 3 de mayo y fue definitivamente cancelado; en tanto, su compatriota David Ferrer, retirado y director del Abierto de Barcelona, planteó que el tenis no funcionará sin público y espera que se pueda jugar a partir de octubre y que no haya un repunte del Covid-19.

El daño debido a esta crisis en la industria del tenis es enorme, porque no hay torneos, los jugadores no podemos trabajar y la ATP, organización que dirige todo, tampoco tiene ningún ingreso , planteó Feliciano López en la videoconferencia llamada Cuatro directores, cuatro enfoques, en la que también compartieron experiencias los mexicanos Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Acapulco, y Geoffrey Fernández, del reciente cancelado Abierto de Los Cabos.

Incertidumbre