Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 9

La cancelación del torneo Clausura 2020 desató una ola de reacciones, sobre todo en la directiva de Cruz Azul, que se ubicaba de líder. Mientras Alfredo Álvarez, vicepresidente del club, puso en duda que los ca-sos de coronavirus en Santos hayan sido reales, el técnico Robert Dante Siboldi sintió que me arrebataron la temporada .

Las cosas se dan así, inventando el coronavirus en un plantel. (Santos) es el único equipo en México que tiene coronavirus. ¡Por favor! Ni modo que nos estemos chupando el dedo cuando sabemos que eso no es cierto. Estas cosas se dan para desacreditar y sabemos quiénes están detrás de todo esto para convertirse en el protagonista , dijo Álvarez al portal Mediotiempo.

El directivo indicó que la Federación Mexicana de Futbol deberá considerar las repercusiones económicas que tendrán los clubes por esta medida. Si esto se hizo a instancias de (Alejandro) Irarragorri (dueño de Santos y Atlas), de acabar con el ascenso y descenso, pues pensaremos en nosotros mismos .

A su vez, Robert Dante Siboldi aseguró que le quitaron de las manos la posibilidad de pelear el título.”Hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, no quiero decir que ya lo tenía ganado, me arrebataron la posibilidad de disputarlo, esa es la calentura”, dijo al portal Espn.

Si tomaron esa decisión, esperemos que sea por el bien del futbol mexicano. Estamos preparados para todo, para continuar y también para empezar a escribir nuestra propia historia .

Sólo Jaime Ordiales, director deportivo del club, se mostró tranquilo al señalar que no hubieran recibido el título porque aún faltaban fechas por disputarse y consideró como un incentivo el boleto otorgado para la Concachampions.