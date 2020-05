Elba Mónica Bravo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto con 4 millones de pesos que llevaba acomodados en fajos de billetes de diferente denominación en una maleta negra, la cual fue hallada al revisar el vehículo blindado que conducía.

El hombre, de entre 35 y 40 años, fue aprehendido en Oriente 150 y Norte 25, colonia Moctezuma segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que no pudo acreditar la procedencia del efectivo que llevaba dentro de una caja de cartón colocada en uno de los compartimentos de la maleta.

Al realizar la búsqueda de las placas del automóvil PFZ-4354 del estado de Morelos, supuestamente de la marca Volkswagen, los uniformados detectaron que en realidad esa serie corresponde al estado de Michoacán.

Al solicitar las referencias del auto en las diferentes bases de datos del padrón vehicular no se encontraron registradas las placas en el estado de Morelos como estaban impresas, sino de Michoacán , indicó la SSC.