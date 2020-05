El gobierno de México, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, estima la ocurrencia de cerca de 260 mil eventos obstétricos para el periodo abril-junio del año en curso, un aproximado de 235 mil nacimientos y cerca de 25 mil abortos, y que se otorgarían alrededor de un millón 150 mil consultas de control prenatal y casi 200 mil durante el puerperio. Un estudio de la OMS realizado a más de 300 mujeres con embarazo en el tercer trimestre encontró que 8 por ciento tuvo una enfermedad grave y1 por ciento se reportó en estado crítico; las mujeres embarazadas no presentan un riesgo mayor que el resto de la población para desarrollar enfermedad grave, a menos que existan factores de riesgo; pero a la fecha no se cuenta con datos del resultado perinatal cuando la infección se adquiere en el primer o segundo trimestre, ya que los estudios abordaron casos confirmados en el tercer trimestre. No se ha confirmado la transmisión de la madre al producto durante el embarazo, tampoco hay evidencia de transmisión por leche materna, las muestras de leche humana han sido negativas al Covid-19. No obstante, es necesario extremar las precauciones y medidas de sana distancia en las mujeres embarazadas.

Como ocurrió en la Cumbre de Nairobi sobre la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en noviembre de2019, México hoy se vuelve a posicionardel lado de los derechos sexuales y repro-ductivos y de políticas basadas en eviden-cia científica. La Secretaría de Salud emitió el 10 de abril los Lineamientos para la Prevención y Mitigación del Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Para que todas las mujeres embarazadas, con o sin sospecha, con o sin diagnóstico confirmado de Covid-19, tengan acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal, aborto seguro (en los marcos previstos por la ley), anticoncepción postevento obstétrico, prevención y atención de la violencia y apoyo sicosocial o en salud mental, cuando se requiera.

*Secretaria general del Conapo.

Twitter: @Gabrielarodr108