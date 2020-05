Indicaron que se deben fortalecer esquemas de diálogo y colaboración con los padres de familia, quienes deben recuperar la confianza para que sus hijos vuelvan a las escuelas, lo que no será una tarea menor . También recomendaron no olvidar a niños y adolescentes, quienes también deben opinar y definir si se sienten o no seguros en sus escuelas .

En el seminario web para América Latina ¿Cómo garantizar el regreso a una escuela segura y protegida en el marco de Covid-19? , Margaret Sachs y Mary Guinn Delaney, asesoras regionales de Educación para Unesco, destacaron que también es necesario que los países garanticen los recursos suficientes a la educación y a las escuelas, lo que permita certificar que los centros escolares sean espacios seguros y con las medidas sanitarias adecuadas.