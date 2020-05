Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. 16

El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene planeado mover los comicios del próximo año. Esperamos que las condiciones de salud pública en 2021 nos permitan organizar el proceso , puntualizó ayer el presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello.

Al participar en la Conferencia Internacional virtual Covid-19 y elecciones: métodos alternativos de votación, se le preguntó si deben posponerse los comicios por la contingencia sanitaria. Dijo que si pueden combinarse el ejercicio de los derechos políticos y a la salud, no deben diferirse, pero si una elección trae consigo riesgo, no sería buena decisión mantenerla. No podemos imponer la democracia en contra del derecho a la salud, así que si es necesario aplazalos, se hará añadió.

Junto a la presidenta de la Comisión Electoral Central de Georgia, Tamar Zhvania, y el secretario de Estado y Director de Elecciones de California, Alex Padilla, se refirió al diferimento de las contiendas locales de Coahuila e Hidalgo, al destacar que es imposible su realización en julio próximo, ya que el país se encuentra en el pico de la pandemia.

Confió en poder reanudar esos procesos en los próximos meses y hacer la votación antes de que inicie la elección de 2021, en septiembre venidero. Pero esta es una decisión que no depende del INE, sino de las autoridades sanitarias.

Una vez que pase la contingencia, Córdova estimó que deberán implementarse diversas modalidades de sufragio que se apliquen de manera simultánea, como puede ser la combinación de voto presencial, electrónico y postal. Este último no sólo para los ciudadanos que viven en el extranjero, sino también para los que radican en el país.