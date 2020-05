No obstante, aclaró que en muchos de los casos no se cumplen las condiciones para que el Infonavit pueda proceder a otorgar los apoyos, como en los que empresas, pese a reducir el salario de sus empleados, no firman un acuerdo formal con ellos y no se reporta ante el instituto.

Explicó que los empleadores en paro técnico cuentan con varias opciones para ello y apoyar a su personal. La primera es presentar ante el instituto una copia del acuse de la solicitud de suspensión de labores reportada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, de no contar con ella, puede presentar un acuerdo con el sindicato, y de no existir un gremio formal, será válido un documento firmado por los trabajadores, en el que se detalle la reducción salarial.