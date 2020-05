Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. 13

Hacia la nueva normalidad , el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un indicador alternativo , en sustitución de la medición del producto interno bruto (PIB), para determinar el crecimiento económico, bienestar, grados de desigualdad y la felicidad del pueblo .

El mandatario garantizó que, conforme a la ley, entidades, municipios, dependencias federales y poderes del Estado reciben sus participaciones presupuestales a tiempo y todo lo esencial tiene recursos por lo que corresponde al gobierno federal . Si en el sector privado no hay los recursos, ese es otro asunto , señaló.

Antes del anuncio de una nueva línea de crédito Fonacot, que incluirá a taxistas, meseros, comerciantes y tianguistas, afirmó que para realizar el nuevo parámetro convocará a econometristas, matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, sicólogos y otros especialistas.

“Voy a plantear la hipótesis… No les va a gustar a los tecnócratas, pero a lo mejor es bueno para nosotros”, mencionó. No descartó que la fórmula ayude a “tener otros parámetros en el mundo, para saber si realmente hay bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso.