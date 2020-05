Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. 10

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que son solidarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la iniciativa de los diputados de su partido para desaparecer 44 fideicomisos por 91 mil millones de pesos –relacionados con apoyos al cine mexicano, al agro, a la ciencia y la tecnología, a desastres naturales y al deporte nacional, entre otros–, deberá analizarse y discutirse en parlamento abierto.

Antes de extinguirlos, precisó el senador, se debe permitir expresar sus puntos de vista a cineastas, investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas y todos los que se sientan afectados.

Esa iniciativa que se presentó el pasado miércoles en la Comisión Permanente y que tiene como cámara de origen a la de Diputados, “cuando llegue al Senado la vamos a revisar con mucho cuidado, no nos vamos a precipitar en el dictamen ni en la aprobación.

“Lo vamos a decidir en parlamento abierto, en donde opinen todos los interesados sobre la desaparición de los fideicomisos. Vamos a revisarlos todos, y los que deban permanecer se quedarán. Vamos a ser solidarios con el gobierno sólo en los fideicomisos que no sean indispensables, para que se liberen recursos y se destinen a lo que se requiere.

Seremos muy cuidadosos de que no se afecte al cine nacional o a rubros que son indispensables conservar para el desarrollo del país , subrayó el líder de la mayoría en el Senado.