De la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se elimina el fondo creado para su soporte operativo y el cumplimiento de sus funciones.

Los cambios propuestos a la Ley General de Cultura Física y Deporte cancelan toda posibilidad de que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) constituya fondos o fideicomisos, ya sean públicos o privados, para contribuir al desarrollo deportivo del país .

Incluso desaparece un fideicomiso destinado a apoyar a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos .

Igualmente se cancela el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el último apoyo a esa industria, ya que el otro fideicomiso que operaba en su favor fue suprimido por el decreto presidencial del pasado 2 de abril.

La iniciativa de Morena cancela también fideicomisos para cooperación internacional.

Entre los propuestos a desaparecer están los fideicomisos incluidos en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, que fueron creados luego de la reforma energética.

En la primera hay un fideicomiso público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, y en la segunda para las empresas privadas que participan en la generación eléctrica.

Otro que seguramente nadie lamentará que se extinga es el fideicomiso para financiar con recursos millonarios el mantenimiento de señales y sistemas de alerta en los cruces ferroviarios.