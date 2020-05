Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. 7

En el debate público acerca de los impactos del confinamiento doméstico por el Covid-19, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, informó que desde finales de febrero esta oficina ha atendido 21.6 por ciento más casos de los habituales. Señaló además que en el tiempo de la contingencia de salud se han registrado 26 mil llamadas efectivas de violencia contra la mujer a los servicios 911.

Dijo que no le escandaliza el número de pedidos de auxilio, pero sí que muchas mujeres estén en riesgo y no llamen o lo hagan y no sean atendidas adecuadamente, por lo cual se reforzó el personal de atención sicológica en esa plataforma.