Muchos países se verán gravemente afectados por la reducción de las remesas y la disminución del turismo. Además, el deterioro de las condiciones financieras a nivel mundial ha aumentado la volatilidad regional a niveles históricos y se han producido salidas masivas de capitales desde los mercados emergentes, una depreciación de la mayor parte de las monedas ante el dólar y fuertes aumentos de los niveles de riesgo soberano.

Este escenario provocará la mayor crisis económica y social de la región en las últimas décadas, que afectará de manera muy negativa al empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad. Según estimaciones de la Cepal, la contracción económica sería de 5.3 por ciento del PIB regional, lo que podría provocar un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3.4 puntos porcentuales.

De acuerdo con la OIT, la crisis causará una reducción de alrededor de 10.3 por ciento de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de trabajadores a tiempo completo (suponiendo un tiempo de trabajo de 40 horas semanales).

Asimismo, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, debido al aumento de la informalidad y la reducción de las jornadas laborales y de los salarios, lo que repercutirá en los indicadores sociales. La Cepal estima que la tasa de pobreza podría aumentar hasta 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2.6 puntos con respecto de 2019.

Las rebanadas del pastel

No es lo mismo que lo mesmo. El presidente López Obrador deja en claro que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias , sino de la corrupción, el saqueo, los contratos leoninos y el influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Y ante la campaña de los empresarios del ramo subraya: ese es el fondo del asunto; no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo .

