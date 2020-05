H

asta ahora, era clara la desventaja operativa y política de la Secretaría de Marina (Semar) frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El general Luis Cresencio Sandoval González parecía acaparar todos los encargos importantes de la Presidencia de la República: compras, construcciones, control de migrantes y negocios expresamente asignados al verde olivo. Además, desde luego, de la Guardia Nacional, que es una clamorosa prolongación de la Defensa Nacional. Así como el canciller Marcelo Ebrard ha expandido su radio de acción a áreas distintas de las diplomáticas, el titular de la Sedena ha sido facultado para hacerse de áreas de trabajo que de manera natural deberían corresponder a los civiles.

En contraste, el almirante José Rafael Ojeda Durán no ha contado con la atención ni las comisiones delicadas que en los dos sexenios anteriores habían caracterizado a los marinos mexicanos, sobre todo en su relación directa con los órganos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Sin embargo, ayer el Presidente de México anunció que la Marina se encargará de limpiar la corrupción en los puertos del país. Es decir, que se militariza la operación y control de esos puntos marítimos donde largamente se han enseñoreado el crimen organizado y los negocios empresariales burladores de reglas y pagos adecuados. En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que en los puertos se seguiría la estrategia aplicada a migración y aduanas. No fue un buen punto de referencia: en aduanas no se ha podido reducir la corrupción y el envío de Horacio Duarte, un cuadro electoral (aspirante a gobernar el estado de México), a encargarse de ese nudo oscuro, no garantiza cambios más allá del discurso. Y, en migración, el giro lamentable de la tradicional política mexicana, para acatar las indicaciones de Donald Trump, constituye uno de los puntos negativos de la actual administración federal.