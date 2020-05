Además, no nos han pagado los cursos de interinato desde enero y nos informaron que lo harán cuando regresemos a clases. Personalmente, soy víctima de un descuento injustificado de Capital Humano de la ENCB desde febrero y no me han rembolsado nada, y así por cientos hay una falta de pago de salarios. Señor Presidente: sería loable que atendiera la situación del IPN, donde no se ve la 4T.

El reglamento laboral dice que debemos enseñar de forma presencial; sin embargo, por la pandemia de Covid-19 y para evitar contagios, ofrecemos clases virtuales. El instituto, por años, no ha dado ni las herramientas ni los cursos de actualización necesarios y los profesores ponemos nuestros recursos para cumplir; es muy injusto que ahora se nos amenace así. El IPN no marcha sobre ruedas .

Hay cientos de personas que han perdido su trabajo, miles que viven del comercio informal, pero que han dejado de tener ingresos porque no hay compradores. Ante el cierre total del país, impuesto ayer por el presidente, Alejandro Giammattei, las personas que salían con banderas blancas a pedir ayuda porque tienen hambre, y un par de comedores solidarios que ofrecían hasta mil comidas gratis en el centro de la ciudad, hoy se han quedado sin nada.

Duele ver a niños, mujeres y ancianos pidiendo limosna en un país donde 70 por ciento es pobre, y 80 por ciento tiene hambre, y donde 2 por ciento es dueño de 70 por ciento de la tierra cultivable. Qué suerte tiene México de tener autoridades que velan por los desposeídos, que se están abasteciendo de insumos para los médicos que enfrentan la muerte por la pandemia, no como aquí, donde los médicos laboran sin pago en hospitales improvisados, donde sólo les dan una torta de frijoles.

Guatemala duele por donde se le quiera ver, los millones de dólares en préstamos están en los bolsillos de los empresarios y la crisis desnuda la situación desigual histórica de esta nación. Por ello, denuncio a una clase política corrupta incapaz de ser humana y solidaria como lo exige el momento que vivimos. Estoy aquí varada desde marzo, soñando con volver a mi segunda patria, donde está mi familia. Acá se siente tanto miedo por las medidas que nos recuerdan los tiempos de las dictaduras militares que se llevaron a nuestros seres queridos.

Marylena Bustamante Ortiz

Queja porque Banorte no hace devolución

El 16 de abril compré en línea un mueble trinchador en Coppel por 2 mil 999 pesos. Banorte dispuso del monto, pero la tienda mandó al momento un mensaje de que cancelaba la compra. El caso es que Banorte dispuso del dinero y ahora ni mueble ni dinero, con su falaz argumento de que no quedó registrado como movimiento. En el banco me dijeron que tenía que esperar 10 días para que me hicieran la devolución, y ya pasó el tiempo, pero aún no me devuelven nada. Esto es un robo descarado...

Osmar Guzmán López, celular: 55-4075-0513

Invitación

Qué hacer ante la puesta en marcha de golpe de la derecha contra de la 4T

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 660, invita al análisis y reflexión: Qué hacer ante la puesta marcha de golpe de estado de la derecha contra de la 4T. Reflexión colectiva. La cita es este viernes 22 de mayo, a las 17 horas. Sólo en vivo y suscríbete por: youtube buzonciudadano

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez y Teresa Moreno