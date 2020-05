Entre otros acusados figuran el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani, autor inmediato de estos crímenes condenado a 13 años de cárcel, y José Anselmo Appelhans condenado a prisión perpetua como partícipe en los delitos sobre ocho víctimas y autor de tortura en otros tres casos. También fue condenado a prisión perpetua Naldo Miguel Dasso por su participación en tres casos de apremios ilegales .

Se trata de un hecho histórico en el plano jurídico por la implicación de una causa que duró demasiado tiempo, cuando las víctimas y familiares ya no creían que se iba a hacer justicia. Después de la larga espera celebraron: Y se hizo justicia, podemos vivir o morir en paz .

Estamos contentos porque después de 43 años finalmente hay una sentencia , destacó el abogado Marcelo Boeykens, representante de Hijos Paraná en el juicio.

En otro asunto, el presidente Alberto Fernández dejó en claro ayer que cuando lee en los diarios que el país corre peligro de caer en default (cesación de pagos) “me pregunto por qué se miente así, si estamos en default desde antes de diciembre pasado (cuando asumió el gobierno), sólo que no lo escriben, lo ocultan”, durante su visita a la provincia de Santiago del Estero, en su primer viaje al interior del país desde que se impuso la cuarentena el 23 de marzo pasado.

También renovó su compromiso con cada argentino de que no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter al país a nuevos compromisos que no podamos cumplir .