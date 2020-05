El Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea) anunció que la mayoría de los comercios abrirán el 25 de mayo en toda la entidad con los protocolos de salud que marca la dependencia; para ello, deberán contar con un certificado expedido por el Issea. Bares y centros nocturnos no abrirán el próximo lunes.

P. Vázquez, C. Bañuelos y E. Martínez

En Michoacán, comerciantes de los mercados Independencia y San Juan, así como vendedores tolerados de Morelia se manifestaron desde la tarde del miércoles para exigir al gobierno del estado reabrir las actividades consideradas no esenciales, porque desde hace dos semanas no tienen ningún ingreso ni apoyo gubernamental y ya no tienen recursos para subsistir.

La mañana de ayer unos 300 comerciantes de Morelia marcharon de la plaza Morelos al palacio de gobierno en demanda de que el ayuntamiento permita reactivar sus negocios en los mercados y en el centro histórico. Sino morimos por el coronavirus moriremos de hambre , decía una de las pancartas.

Por su parte, el gobierno de Puebla emitirá un decreto en el cual establecerá que no hay condiciones para el reinicio de actividades en el sector automotriz el primero de junio, ante el incremento de contagios por Covid-19 en el estado, anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa.

Destacó que estará al pendiente que se respete, luego de que los líderes sindicales de Audi y Volkswagen, armadoras instaladas en Puebla, señalaron que están a la espera de la decisión del gobierno del estado.

En Puebla hay más de 60 mil trabajadores que dependen del sector automotriz; de ellos alrededor de 11 mil son sindicalizados de Audi y Volkswagen.

Con información de La Jornada de Oriente