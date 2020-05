Afirmó que demandará a la empresa para que no muera otro obrero. Aseguró que a sus familiares las obligaron a trabajar enfermas hasta sus últimos días , a pesar de que las medidas sanitarias indican que debieron enviarlas a casa para evitar contagios.

Esos desgraciados destrozaron a mi familia. No quiero que sigan como si nada hubiera pasado. Mi esposa y mi hija no son un número más, era su vida. Están presionando, dicen que si no vamos por el finiquito de mi esposa en 30 días lo perdemos todo , acusó.

La esposa de Juan tenía 54 años, murió el 29 de abril y poco más de una semana después, el 7 de mayo, su hija de 25 años también falleció. Ambas estuvieron internadas en la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana.

La tragedia no terminó con las dos muertes, pues toda la familia se contagió. Él estuvo asintomático y su hijo David, de 30 años, tuvo complicaciones, pero no quisieron atenderse en el IMSS, donde murieron las dos mujeres.