La capitalina de 14 años de edad está ansiosa por regresar a los entrenamientos y sabe que no todo será igual, porque tendrá mayor cuidado con la modificación de higiene que habrá con la nue-va normalidad, aunque ya lo aplica desde su casa con la cuarentena y sólo espera retornar a la alberca del Ceforma, al sur de la capital, para iniciar el calendario competitivo de la FINA a partir de febrero de 2021 y los selectivos internos.

Mi enfoque es Tokio y no perder la meta, y si los Juegos no se realizan el siguiente año, esperar donde sea y seguir entrenando para París 2024 , señala la medallista mundial en la plataforma de 10 metros con Diego Balleza en la prueba mixta en Gwanju 2019.

A la clavadista María José Sánchez no se le esfuma el sueño que comenzó a los seis años de edad para estar en sus primeros Juegos Olímpicos y le gustaría que fueran en Tokio, pero no sabe si se hará realidad ante la crisis mundial del coronavirus, tampoco tiene prisa, porque sabe que su destino está marcado para llegar a la máxima justa deportiva.

Es lo que más extraño, el sentir el agua, es la sensación que tengo en la cuarentena , comenta la clavadista, quien acondicionó en su casa un espacio para hacer saltos en seco con los colchones de sus hermanos.

Hago clavados, giros, vueltas, tengo una caminadora y aplico los programas de fuerza y técnica que nos manda la entrenadora Ma Jin y el grupo multidisciplinario, cumplo con mis estudios en línea, así que aprovechamos el tiempo para hacer lo mejor que se pueda , platica la plataformista.

No se aburre en casa porque ayuda a su mamá en los quehaceres y valora mucho estar con su familia, a la que sólo veía los fines de semana. “Tenía ocho años que no convivía tanto con ellos y el lado positivo que veo del confinamiento es poder estar a su lado, pues a veces por las competencias, los viajes, no era lo mismo.