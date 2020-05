Afp, Ap, Reuters y Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. a11

Tokio. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que 2021 es la última oportunidad para celebrar los Juegos de Tokio, añadiendo que no será posible un nuevo aplazamiento del encuentro.

Bach dijo a la BBC que apoya la decisión de los organizadores japoneses de cancelar definitivamente los Juegos de Tokio si la pandemia del nuevo coronavirus sigue fue-ra de control el año próximo.

Francamente, entiendo por qué el comité organizador no puede contratar siempre a 3 mil o 5 mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre (...), así que comprendo este enfoque de nuestros socios japoneses , afirmó Bach.

Por su parte, el director ejecutivo del comité organizador de los Juegos, Toshiro Muto,afirmó que ni este organismo ni el gobierno de Japón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la última opción para celebrar la justa deportiva, y recalcó que los responsables trabajan para que los Juegos Olímpicos se celebren el verano del próximo año .

Sin embargo, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que el encuentro multideportivo no podrá celebrarse en 2021 a no ser que el virus sea contenido y Bach señaló que comprende su postura.