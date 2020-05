Destacó que una de las claves para regresar a las canchas fue la disciplina de los jugadores y aunque todo salió bien en un 95 por ciento, pe-ro siempre hay detalles por mejorar .

Añadió que el trabajo de los clubes y la organización fueron muy buenos. También contribuyó la labor de laboratorios y especialistas .

La Bundesliga se convirtió en el primer torneo de élite europeo en regresar a las canchas. Sin embargo, hubo limitantes en el juego como la prohibición de festejos entre los jugadores y saludo de mano, así como el uso obligatorio de cubrebocas por parte del cuerpo técnico.

“Sé que es difícil no abrazarse tras marcar un gol… pero los profesionales del futbol sí han guardado las distancias sociales, en general, y han usado mascarillas. Hubo extrema disciplina de todos y lealtad para trabajar de la mano de la política”, sostuvo Seifert.