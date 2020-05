En lo macro está el llamado a que los gobiernos iban a tener que intervenir mucho más, que no podía ser que estuvieran liberados los mercados, que había que tener una salud pública mucho más eficiente, que había que empezar a redistribuir la riqueza .

El autor de la novela Sinfín dijo que lo que entreguen será lo que millones de personas les obliguemos a entregar. La cuestión de qué va a pasar con la sociedad, si realmente va a haber una recuperación del estado de bienestar, si va a haber un cambio de la hegemonía cada vez más desigual de los negocios va a empezar a suceder desde ahora y vale muchísimo la pena prestarle atención .

Enseñanza de miedo insólita

Caparrós destacó que en lo micro estos meses se ha dado “una enseñanza de miedo como nunca había visto en mi vida. Cuando voy al supermercado me impresiona ver cómo nos miramos los unos a los otros con terror. El truco es que no se necesita que el otro pretenda hacer daño para que nosotros pensemos que nos puede hacer daño.

“Nos va a contagiar alguien que no sabe que lo hará, que no quiere contagiarnos.