n este orden de cosas que vivimos en que no existe un día sin muertes por violencia, hambre o Covid-19, que nos enloquece actualmente y no sabemos qué de qué.

Conjunción de lo necesario y lo imposible, origen sin origen, constante diferir, presencia siempre reconstruida, silogismo freudiano (yo no lo tengo, yo no soy), irrepresentabilidad, simulacro, repetición o represión-originaria, me encuentro con don Quijote de la Mancha, la figura más seria que ha producido la humanidad al humanizar al personaje de la ingeniosa fábula como si hubiese habitado entre nosotros. Miguel de Cervantes Saavedra interpretó sus propias representaciones y, siguien-do sus huellas, hizo del ingenioso Hidalgo un sujeto a su imagen y semejanza.

¿Cómo explicar la paradoja? Solamente fundándose en la historia; desesperación de los que escribimos y encanto de lectores. Conformista absoluto en las ideas, tiene una absoluta disconformidad en la forma de practicarlas. Don Quijote debe entrometerse en todas las desdichas. Su valor, que no reconoce freno, lo induce a pelear con molinos de viento, creyéndolos gigantes; con leones desenjaulados a los que desprecia porque no le acometen, o a una corrida de toros, que sí lo acometió.

Su espléndida ternura no reconoce superior, ni aun semejante en el mundo, y lo induce a presumir que su encantada Dulcinea, aun convertida en humilde campesina, debe oler a cebolla y ajo.