uien tiene el poder lo ejerce en espiral. Si a las fuerzas armadas de México se les da mayores atribuciones que las que tradicionalmente desempeñaron hasta convertirlas en sustituto de las policías federal, estatales y municipales, también se les ha debido asignar, y se les asignará, mayor presupuesto y tendrán, por su carácter de órgano transversal, una creciente injerencia en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Es facultad del Presidente de la República, para preservar la seguridad nacional, emplear en su totalidad las fuerzas armadas para hacer efectiva tanto la seguridad exterior como interior, según la Constitución. En su texto no se hace referencia a la seguridad pública como una de las funciones de tales fuerzas, lo cual se deja a la interpretación judicial. La no puntualización respecto a su empleo deja un boquete en la ley por el que la arbitrariedad presidencial ha encontrado una ancha vía. ¿Seguridad interna de la nación implica necesariamente seguridad pública, que tiene para su salvaguarda autoridades de carácter civil? Es decir, los militares pueden realizar funciones civiles, pero los civiles no pueden realizar funciones militares. La ambigüedad conduce a la confusión y de tal confusión nunca han salido beneficiados los derechos humanos. Se entiende que en circunstancias extraordinarias, las policías de los tres niveles de gobierno puedan ser desbordadas por ciertos acontecimientos, y que ello dé lugar al empleo de las fuerzas armadas para restablecer el orden jurídico y social quebrantado; pero esto sólo puede ser posible mediante la declaración del estado de excepción que implica, por fuerza, un tiempo determinado –y breve en razón de su naturaleza.

La función policial del Ejército contraría, por lo demás, lo establecido en el artículo 129 de la propia Constitución, que no deja lugar a dudas: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, y esto es lo grave, también el espíritu y la letra de este precepto constitucional ha sido relativizado –más bien, manipulado– por el órgano judicial.