M

éxico ha iniciado la reapertura de su actividad económica con más dudas que certezas, con temores fundados y con una sociedad polarizada.

Las cifras de contagios y muertes siguen en ascenso. La curva no parece aplanarse y, sin embargo, el semáforo epidemiológico ya empezó a cambiar.

Tras dos meses de aislamiento social, el escenario luce complejo: la crisis ya no es solamente sanitaria, sino también de confianza. Seguimos en el pico de la pandemia. En la vuelta a la normalidad, nada ni nadie puede garantizarnos inmunidad. Se trata, entonces, de administrar el riesgo de la mejor manera posible.

Y en este momento crucial despunta también una fuerte polarización social que en nada ayuda. Hay disputas entre diversos sectores sociales, entre éstos y el gobierno, e incluso entre los diferentes niveles de gobierno. Todos se miran con recelo.

Algunos urgen a la apertura y presionan para conseguirla; otros están de acuerdo con retomar las actividades de manera gradual, y unos más consideran que aún no es el momento y se oponen a la idea de levantar el aislamiento. Es el caso de los 324 municipios del país que no han registrado contagios (todavía) y que se niegan a abrir, no obstante haber sido autorizados por el gobierno. De ahí también la decisión de varios gobernadores de cancelar definitivamente el regreso de los escolares en este ciclo.

Hace dos jueves escribí en este mismo espacio acerca de las presiones que varias potencias económicas –que ya superaron la crisis de la pandemia– estarían ejerciendo al gobierno mexicano para que reactive lo antes posible aquellas industrias clave para las cadenas de suministros. Comenté que la gravedad del momento de la pandemia en México aconseja a la prudencia y que el manejo sanitario de esta crisis es la prioridad para evitar que la propagación del virus se salga de control.

Dije que el momento de México para reabrirse debería ser su momento. Ningún otro. Y que sería preciso que la salud de la población sea preservada por encima de cualquier otra consideración. Lo sigo creyendo. Pero leo que, justo en el pico de la epidemia, la industria automotriz –clave en la cadena de suministros– se prepara ya para reabrir al inicio de la próxima semana.

Un sondeo publicado recientemente por un diario local muestra que la mayoría de las personas consultadas avizoran riesgos en la reapertura. Dice carecer de información suficiente y confiable que le permita discernir. Los mexicanos admiten tener dudas y temores. Ven relajamiento en el acatamiento de la población a las medidas sanitarias e incremento en su movilidad. Consideran que lo peor está por venir.