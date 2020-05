Jéssica Xantomila

Jueves 21 de mayo de 2020, p. 16

La entrega de microcréditos para las trabajadoras domésticas es una medida insuficiente para enfrentar la crisis económica que viven muchas de ellas, originada por la pandemia de Covid-19, coincidieron diversas organizaciones.

Tania Turner, directora del Fondo Semillas, explicó que el programa deja afuera a la mayoría de las 2.3 millones de personas que se dedican a esta labor, ya que está dirigido a aquellas que están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –por medio del programa piloto actual o el esquema anterior–, quienes hasta abril sumaban 22 mil 133, un pequeño sector del que además se puede inferir que está respaldado por sus empleadores.

Desde el 13 de mayo, cuando se amplió el programa para las empleadas del hogar, el IMSS ha aprobado alrededor de mil 655 microcréditos solidarios de 25 mil pesos a personas que forman parte de este sector.