No es nacionalización; es defender el interés nacional, entender que por encima del interés particular o de grupo, por legítimos que sean, está el del pueblo y el de la nación , advirtió.

En otro orden de ideas, reiteró que en su administración no se ha autorizado ningún proyecto para extracción petrolera por medio del fracking. Sin embargo, se presentó una nota informativa de Petróleos Mexicanos en la que se aludió a algunos planes aprobados de métodos no convencionales: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) avaló cuatro en Miahuapan, Pitepec, Soledad y Amatitlán (todos en Veracruz) en febrero de 2019, dos de los cuales cuentan con actividad no convencional, mismos que a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno .

Un proyecto más autorizado en Miquetla –que al igual que los otros surge de la reforma energética de 2014–, ratificado en noviembre pasado por la CNH, contempla un pozo no convencional, el cual no tiene programa de perforarse en esta administración .

Interrogado sobre el presunto respaldo que otorgó el ex presidente Enrique Peña Nieto a una empresa del ramo farmacéutico a la que estarían ligados algunos de sus familiares, López Obrador respondió: “hay que investigar si está involucrado el ex presidente Peña Nieto y ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido.

–¿Se habla de mil contratos solamente en el sexenio pasado?

–Hay que revisarlo y ver en la administración actual qué contratos han recibido y por qué, si fueron asignaciones directas o licitaciones.