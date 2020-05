Durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, las agresiones contra periodistas no han cesado en México, incluso se han incrementado, alertaron los participantes en un foro virtual sobre el tema, quienes llamaron al gobierno a informar de manera totalmente veraz sobre el avance de la enfermedad.

Francisco Javier Acuña Llamas, consejero presidente del Inai, alertó que uno de los principales riesgos de la pandemia es que se le utilice como pretexto para silenciar a los periodistas, al tiempo que subrayó que las autoridades deben aceptar las críticas por su manejo de la emergencia sanitaria y hablar con la verdad.

“El derecho a la información no perturba, aunque la información sea negativa. Por eso no se debe negar lo evidente ni maquillar información. No ayuda a nadie que se diga ‘son tales y cuales cifras’ […] Urge que el gobierno diga la verdad ante las circunstancias que sean; es preferible que todos conozcamos los números, la ruta sanitaria y si ha habido errores o momentos de perturbación en el manejo de la información. Que se diga lo que se ha hecho bien o mal”, recalcó.