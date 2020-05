En su mensaje inicial, el canciller precisó que el gobierno de China no compró insumos a México; esa es una especie que se estuvo manejando y no está apegada a la verdad. Lo único que México hizo fue no impedir a nadie que adquiera insumos mexicanos. Somos el octavo exportador de productos médicos en el mundo. Si lo hubiéramos hecho, no hubiéramos tenido los apoyos de China y Estados Unidos después .

El canciller, quien coordina las acciones para el combate a la pandemia, reconoció ante los senadores que se ha dificultado tener respiradores debido a la producción, porque China necesita componentes que se fabrican en Europa. Hay un dislocamiento en el mercado y ningún país tuvo ventiladores suficientes.

Respecto de la compra de ventiladores, explicó: Hay problemas de producción en todo el mundo, por la cadena de valor, además de que la mayoría de los países tienen restricciones para su exportación .