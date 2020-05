López Obrador indicó que aún no hay vacuna contra el coronavirus, por lo cual hay que estar pendientes del semáforo sobre el contagio por regiones. Mientras no haya vacuna, la cura más efectiva son las medidas de sana distancia. En el valle de México, en pocos días, va a ir bajando el número de contagios, pero depende mucho de que mantengamos esta disciplina, que todavía estemos en casa, se guarde la sana distancia para no tener de nuevo un incremento en contagios .

Con la finalidad de atender a escala nacional la epidemia, se informó, se desplegaron más de 27 mil integrantes de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.

López Obrador recordó que México convocó a los jefes de Estado del mundo con el propósito de que gobiernos y científicos trabajen para tener la vacuna contra el Covid. Lo importante es que los resultados se pongan al servicio de todos los pueblos; que no haya tendencia a privatizar la vacuna, sino que sea un bien de interés público, de interés humanitario mundial .

Acerca de sus giras de trabajo, explicó que le interesa acudir a la inauguración de las obras del Tren Maya, no sólo porque eso implicará la generación de cien mil empleos en la construcción, sino también que se cumplan los tiempos establecidos, pues debe quedar concluido en 2023.

“Nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista. No, eso ya se terminó. Nada de que: ‘Nos faltaron ingenieros, nos faltó equipo, no pudimos avanzar’. Nada de que no se cumplió la meta de avance en el año, pero se va a cumplir, vamos a terminar el año próximo, a mediados de año. No, es cumplir cabalmente, esa también es una nueva normalidad.”

Aseveró que si quedan mal los trabajos, se difundirá, y en México (esas empresas) no van a volver a tener ningún contrato , y si quedan bien, se colocará una placa de reconocimiento en la obra.

Si no es posible acudir a dar el banderazo a más tardar en la primera semana de junio, se hará por medio de videoconferencia en Palacio Nacional, con la presencia de los directivos de las empresas, la mayoría mexicanas, porque es un compromiso para cumplir en tiempo, forma y presupuesto.