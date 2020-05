Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 21 de mayo de 2020, p. 2

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer sus ataques contra China por la gestión de la crisis del coronavirus y dijo que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó una matanza mundial .

El mandatario está cada vez más indignado por los efectos del coronavirus en la economía estadunidense y todos los días critica a China, donde el virus fue detectado por primera vez a finales del año pasado.

Trump se refirió en un tuit al informe de un demente en China en el cual supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus, y exigió que se le explique a este tonto que fue la incompetencia de China y no otra cosa lo que provocó esta matanza mundial .

Al inicio de la crisis, Trump desestimó los riesgos y en varias ocasiones sostuvo que China estaba haciéndose cargo de la epidemia, pero a medida que el virus avanzaba cambió su discurso y comenzó a criticar a Pekín.

El portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, provocó indignación en Washington en el pasado al mencionar una teoría conspiratoria que asegura que el virus fue llevado a China desde Estados Unidos.

Parece que Estados Unidos olvidó que sus líderes elogiaron públicamente a China por el trabajo contra la epidemia , manifestó este miércoles Zhao, y denunció que hay muchos errores y resquicios del lado estadunidense, con sus mentiras y rumores . El funcionario responsabilizó a los políticos estadunidenses que quieren exculparse, pero no lo consiguen.

Estados Unidos acumula 1.5 millones de contagios confirmados y casi 93 mil muertos.

En tanto, Brasil amplió su recomendación de utilizar cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con síntomas leves de coronavirus, atendiendo un pedido del presidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con el nuevo protocolo, la administración de la hidroxicloroquina –un fármaco utilizado hasta ahora para combatir la malaria y enfermedades autoinmunes, cuya eficacia para el Covid-19 no ha sido demostrada– debe realizarse por prescripción médica y previo consentimiento del paciente, que deberá asumir con su firma que no existen garantías de resultados positivos y no hay estudios que demuestren beneficios clínicos de este fármaco, según G1.

Asimismo, el paciente también eximirá a los médicos de responsabilidades en caso de fallo grave de órganos, prolongación del ingreso, incapacidad temporal o permanente e incluso fallecimiento .

Bolsonaro destacó en Twitter que este nuevo protocolo es una esperanza en la lucha contra el virus, como lo acreditan los muchos que la usaron .

Entre quienes han reconocido su consumo figura Trump, quien ha dicho que toma el medicamento de forma preventiva.