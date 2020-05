S

i el Congreso aprueba la modificación a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afore estarían dispuestas a disminuir el número de días que un trabajador despedido debe esperar para solicitar su seguro. Ahora son 46 días (y mientras tanto él y su familia deben llevar vida de faquires). También serían capaces de ceder en algo que se han rehusado: reducir el número de semanas de cotización, uno de los requisitos para acceder a la pensión mínima garantizada. En un medio laboral tan incierto como el mexicano es difícil que un trabajador tenga un empleo formal a lo largo de muchos años. Ya poniéndose en un plan generoso, podrían considerar que el seguro de desempleo fuera mayor al 11.5 por ciento de la suma de dinero ahorrado. En lo que no están dispuestas a ceder es en sus sagradas comisiones, que casi duplican el promedio internacional. En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el presidente de la Amafore, Bernardo González Rosas, dijo que de 2019 a 2020 subió 44 por ciento el número de solicitudes de retiro. Antes de presidir la organización, fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cargo al que llegó gracias a la recomendación de los ex secretarios de Hacienda Luis Videgaray, José Antonio Meade y lo designó José Antonio González Anaya. Sustituyó a Jaime González Aguadé, quien se fue a coordinar la campaña de Meade y después del naufragio entró a trabajar (González Aguadé) a la Caja La Libertad, del abogado Juan Collado, hoy preso por varios delitos. En Amafore González Rosas sustituyó a Carlos Noriega, ex subsecretario de Hacienda, (primero de enero de 2000-30 de noviembre de 2000), quien ahora se reintegró a esa secretaría como director de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, una de cuyas funciones es regular a las Afore. También se le identifica con el prianismo. En otras palabras, las Afore están blindadas; el presidente López Obrador anunció ya que será ajustado el sistema.