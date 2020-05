La nota publicada ayer en La Jornada, de Israel Rodríguez, sobre las empresas que prefieren comprarle energía eléctrica a la IP y no a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), parece explicar al lector que tal elección es natural, y hasta acertada, dadas las condiciones de atraso de la CFE. No se habla, sin embargo, del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional operado por los gobiernos anteriores ni de que el reciente Acuerdo de Confiabilidad, promovido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), es una forma de apuntalar un sistema eléctrico nacional que sufre desventaja respecto de privados que surten energía.

José Miguel Candia

Exige la reinstalación de dos profesores en la Normal de Tiripetío

El gobierno michoacano utiliza el método preferido por los priístas para dar supuesta solución a los problemas: acude a la represión, cómo lo hicieron en su momento Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo y Peña Nieto, por nombrar algunos.

En esta ocasión, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ordenó golpear y encarcelar a estudiantes que pedían que no fuera mutilada la matrícula de nuevo ingreso. Giró instrucciones para que fueran retirados de sus funciones académicas varios profesores de la histórica Normal de Tiripetío, entre ellos los profesores Isela González y Jorge Cazares Torres, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Está comprobado que la intolerancia sólo conlleva a estimular el brote de mayores enfrentamientos. Se deben cesar las inhabilitaciones burocráticas y construir un diálogo político, única manera civilizada de resolver las cuestiones sociales.

Exijo la inmediata reinstalación de los docentes separados de sus cargos.

Enrique Ávila Carrillo

Solicita al IMSS que le autoricen operación

Licenciado Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social:

Quiero solicitar su apoyo para que me autoricen la intervención quirúrgica por una hernia que padezco, ya que ayer se me mencionó que no me pueden operar ahora, sino que tengo que esperar cuatro meses. Mi urgencia por operarme es la situación de mi trabajo, ya que después no puedo dejar de laborar y de mí dependen mi hijo de 15 años y mi nieta de 5, quien hace dos años quedó huérfana, ya que su mamá fue víctima de trata y la mataron. Le suplico su apoyo, pues sin este ingreso no podré sustentar a mi familia. Mi teléfono es 56-1169-9750

Claudia Soledad Hernández

