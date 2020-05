Nadie los fabrica en México como nosotros. Es totalmente diferente a lo común : está hecho de una sola pieza, y la cápsula metálica es sellada con tres capas de polietileno, lo que evita fugas de líquidos, vapores y microorganismos”. Luego, 30 empleados tapizan y pintan cada pieza.

Se hicieron pruebas de resistencia de líquidos y no hay filtraciones porque el ataúd terminado lleva tres capas de polietileno pegadas al casco y tiene una goma de sellado. No emana nada al exterior, ni siquiera vapores , afirmó López Ignacio.

Me han preguntado si la Secretaría de Salud ya me certificó. Respondo que no, porque no hay una dependencia que certifique este nuevo tipo de ataúdes ; sin embargo, llevan 10 años fabricando este producto, que cumple con normas internacionales.”

El representante de la empresa asegura que tienen capacidad para fabricar cada día 300 ataúdes apropiados para personas fallecidas por Covid-19, con especificaciones que superan los estándares que hasta antes de la pandemia imponían instituciones públicas, entre ellas el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Pese a la crisis que enfrentaron a raíz de la pandemia, la empresa no despidió a ninguno de sus trabajadores ni les redujo el salario.