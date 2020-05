J. G. Partida y J. Santos

Jueves 21 de mayo de 2020, p. 26

Guadalajara, Jal., Trabajadores afiliados al Sindicato Democrático del Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco se manifestaron en el centro de Guadalajara para exigir que el gobierno estatal aplique un protocolo de protección contra el Covid-19 que, además de ampliarse a mayor número de internos, incluya pruebas para el personal de Puente Grande, tras reportarse la muerte de dos empleados y dos reos en ese reclusorio.

El grupo, no mayor a 30 personas, se manifestó fuera del palacio de gobierno y con mantas y consignas acusó a las autoridades penitenciarias estatales de omitir los protocolos de seguridad y no entregarles los insumos necesarios para garantizar que no serán contagiados con el coronavirus.

Algunos manifestantes aseguraron padecer diabetes e hipertensión, pese a lo cual les negaron la licencia laboral que les corresponde por decretos federal y estatal.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que ante los constantes señalamientos públicos sobre el brote infeccioso dentro del penal y tras emitir medidas cautelares el mes pasado, realizó este miércoles una nueva visita a Puente Grande y confirmó que los fallecidos son dos empleados y dos internos.

En respuesta, en un boletín, el gobierno estatal señaló que la oportuna detección de casos fue fundamental para actuar con prontitud ante el brote de coronavirus registrado específicamente en el reclusorio preventivo de Puente Grande.