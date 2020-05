Señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas, sector al que él representa, son las que tienen más complicaciones, porque deben invertir dinero para hacer adecuaciones o aplicar medidas sanitarias, pese a que vienen de un periodo en donde no vendieron nada de su producción.

Otras industrias esenciales

El industrial comentó que no se regresará a una normalidad, como tal, pues hasta que no haya una cura o vacuna no habrá una normalidad, que también se reflejará en el uso de transporte para el personal donde el distanciamiento social será mayor.

Castellanos Férez comentó que se reunirán con la secretaria de Economía la próxima semana para definir qué otros ramos de la industria pueden ser definidos como esenciales. Destacó que el 1º de junio también se puede reactivar la cervecera, pero aún, dijo, es un dato extraoficial.