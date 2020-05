No soy padre, no sé lo que sería el extrañar a un hijo o abrazar a una esposa. Yo, siendo soltero, no se me complicaría tanto. Esos son casos específicos e individuales, pero si es la medida que se va a tomar, ¿qué puedo decir? , agregó. Sin embargo, apuntó que nada está por encima de la salud .

Destacó que una de las mayores preocupaciones es el regresar a la cancha fuera de ritmo, al reconocer que han pasado al menos dos meses desde que no disputan un partido y en casa no tienen el espacio y ambiente necesario para emular las acciones de juego.

Sería primordial una muy buena pretemporada, porque tenemos mucho tiempo sin correr más de 45 minutos seguidos. Cuando uno está dentro del campo no te importan los riesgos, damos todo, pero hay que ser conscientes de que nuestro cuerpo necesita una buena preparación física. Si sacas números, de un desgarre saldrás en seis partidos, te juegas tu puesto .