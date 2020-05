C

uando me honraron con el acta de ciudadanía, juré ser leal a México. ¿Amarlo? Ya lo amaba a través de Leyendas de América, revista publicada por la Editorial Novaro. O cuando en los cines de mi barrio, con ansiedad, esperaba la última de Cantinflas . Luego, las novelas de la revolución y el Ulises criollo.

El poeta Hugo Gutiérrez Vega contaba que algo similar le pasaba con Billiken, la legendaria revista argentina para niños. La memoria de Hugo era de miedo. Pero supo rendir honores a la de Adolfo Bioy Casares, a quien oyó declamar Suave patria, completito, en el café La Biela, de Buenos Aires:

Como la sota moza, Patria mía, / en piso de metal, vives al día, / de milagros, como la lotería . Otros tiempos.

Mi México no es todo México . Me gusta el de los mexicanos que cantan al grito de guerra , y me angustia la guerra que liberales, conservadores y fayuqueros de izquierda o derecha, le han declarado al presidente democráticamente elegido en 2018.

Por ahora, con terrorismo mediático y opinólogos que presumen de ser independientes . Mentira. Nunca lo fueron. Lo que ocurre es que se les acabó el pituto , después de 36 años de saqueo neoliberal. En jerga chilena, el pituto alude a la relación con alguien influyente para obtener una ventaja, al margen de los méritos propios. ¡Bah, chambistas!

Uno de ellos, naturalizado también (aunque del otro lado de la cordillera de los Andes), publicó días atrás un brulote contra AMLO y la Cuarta Transformación, calificándola de visión extasiada de la redención de la patria , que le hace recordar al socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez .

Con fayuquera seriedad, agrega: “El nacionalismo entendido como soberanía autárquica, no es sostenible en el siglo XXI… la Cuarta Transformación es un resultado de la educación que se ha impartido durante décadas en este país, y que se reduce ante todo a la reproducción de la idea de nación”.

Uhm. ¿Incluirá tal apreciación el nacionalismo suprematista que sostiene el expansionismo judeoisraelí? Quien sabe. Porque en su concepción de nación , como en toda ideología voladora, hay restricciones. Por ejemplo, las que apuntó en su ensayo El antisemitismo y la ideología de la revolución mexicana (FCE, 2010).