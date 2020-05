E

l presidente López Obrador acaba de presentar lo que bien puede llamarse su concepción del desarrollo. Lo hace motu proprio pero fincado en la cuidadosa reflexión de las necesidades y aspiraciones populares. Todas ellas recogidas durante sus andares por todo el país. Las continuas y detalladas lecturas de la historia patria tienen, adicionalmente, lugar primordial para moldear su pensamiento. El resultado ahora se concreta en el nuevo modelo a seguir por su gobierno. Jerarquiza su propuesta central de política económica en cinco principios fundamentales: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.

En pocas palabras, AMLO adelanta un supuesto angular en su exposición a la manera de hipótesis. La crisis actual, dice, no es causada por la aparición de un virus peligroso, sino por el agotamiento y derrumbe del hegemónico modelo neoliberal imperante en casi todo el mundo. Tratar de rescatar o reponer ese conjunto de recetas es, en esta perspectiva, una efectiva necedad. Los turbulentos tiempos imponen un cambio y éste debe ser drástico. Uno que ha sido ofertado, con claridad, precisión y sencillez, a los mexicanos y votado por ellos, con toda libertad y suficientes números para no dejar duda del enérgico y legítimo mandato.

Las acciones y los pronunciamientos de gobierno, que se han sucedido desde la inauguración de estos tiempos de exigida transformación, son congruentes con dicha propuesta de política económica. Hace falta, por tanto, ir por un régimen que sitúe, a la igualdad y el bienestar, como medidas de todo lo demás.