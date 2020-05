César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de mayo de 2020, p. 17

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la custodia de los 40 bienes inmuebles que forman parte de los recursos asegurados al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que también están integrados como parte de las pruebas obtenidas en indagatorias iniciadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a otros ex servidores públicos de esa entidad, ex colaboradores y familiares del ex mandatario local.

Colaboradores del fiscal Alejandro Gertz Manero señalaron que la área dedicada a combatir los delitos federales continuará con la defensa del aseguramiento de bienes y recurrirá la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México en lo que se refiere a la revocación del decomiso de los bienes que se encuentran relacionados con el proceso de Javier Duarte de Ochoa.

Entre los 40 inmuebles que fueron asegurados como parte de la investigación que se inició en contra del ex gobernador de Veracruz, se encuentran 20 parcelas (que se localizan en Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos), que se ubican en la Ciudad de México, Cancún, estado de México y Veracruz.