Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, dijo que esa propuesta la consideramos un exceso. No tiene sentido, es violatoria de la ley. Es un planteamiento que no llegó a cristalizarse. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no coincide con ella .

Monreal insistió: sin que haya una confrontación partidista, Morena, sus dirigentes y militantes no hemos tomado una decisión. Ni siquiera hay una iniciativa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe mantenerse como una institución dedicada a la estadística, no es un órgano fiscalizador. En su momento habremos de discutirlo, pero con mucha precaución, prudencia sin polarizar a la población .

Dante Delgado, coordinador de MC, manifestó que no puedo opinar de un tema sobre el que no hay iniciativa y ya el propio titular del Ejecutivo federal dijo que no la comparte. No hay propuesta .

En el Senado no pasará esa estupidez: Zepeda

El senador Damián Zepeda del PAN advirtió que no pasará en el Senado esta propuesta que calificó de una estupidez . En política no hay casualidades y menos en un Estado tan unipersonal como el que estableció Andrés Manuel López Obrador. El coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, subrayó, a su vez, en entrevista, es una payasada esa propuesta. En lugar de estar discutiendo la reactivación económica, los empleos perdidos, y la salud de los mexicanos, se habla de ocurrencias .