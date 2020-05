Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de mayo de 2020, p. 10

La pretensión de Morena de otorgar facultades al Inegi para indagar el patrimonio de particulares es incorrecta e inconveniente, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al descalificar la iniciativa del dirigente de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, el mandatario señaló que la obligación de transparentar los bienes personales corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, el patrimonio de los empresarios se tienen que mantener en privado .

Tras la polémica suscitada por la intención de Morena, López Obrador consideró que en todo caso compete al gobierno fomentar políticas sociales que reduzcan los niveles de desigualdad, para que la mayoría de los ciudadanos mejoren en la escala social y no se profundicen estas diferencias. En este sentido, reiteró que una medida fundamental para atenuar estos desequilibrios es poner un alto a la corrupción, principal factor que la ha alentado.