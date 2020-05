Probablemente el sector de trabajadores en los espacios públicos es uno de los más afectados por la crisis, no sólo por el confinamiento, sino porque no hay compradores, no hay gente en la calle y no tienen mercado , indicó.

Explicó que la mayoría vende productos originarios de China que desde hace meses no llegan al país a consecuencia de la pandemia, que afecta zonas como el barrio de Tepito. Los vendedores no tienen qué vender, ni a quién vender, ¿Qué van a hacer?, la mayoría vive al día , agregó.

En las encuestas realizadas por el Colmex detectaron que por esa causa se ha empobrecido su dieta diaria y se ha agudizado el hacinamiento en el que vive la mayoría de las familias que dependen del comercio informal.