Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de mayo de 2020, p. 3

Al advertir sobre la importancia de mantener la disciplina en el confinamiento social en los 13 días que faltan para concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia, puesta en marcha con el fin de reducir el nivel de contagio del Covid-19 en las zonas de alto riesgo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, subrayó que la epidemia todavía está en fase creciente en varias ciudades, y en fase de estabilidad en el valle de México .

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de no relajar el cumplimiento de las medidas sanitarias, porque es lo que ha permitido que no se desborde la pandemia, es decir, que no tengamos manera de atender a los enfermos, de hospitalizarlos. Si hemos logrado que haya cambios tanto en hospitalización general como en terapia intensiva, ha sido por la participación consciente de la gente .

En este contexto, lamentó que no se reconozca que fue exitosa la estrategia de la sana distancia , algo que ni en los países más desarrollados se ha podido conseguir. Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios, de mala fe .